В Бурятии на ремонт дорог потратят более 14 миллиардов рублей

В республике стартовал сезон ремонта дорог



В Бурятии стартовал дорожный сезон 2023 года. Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 214 км федеральных, региональных и местных дорог. На это направят 14,2 млрд рублей. Об этом заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге на научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов Российской Федерации», которая прошла в конце апреля в Казани.



В 2023 году регионам страны была поставлена задача ещё раз проработать все детали предстоящей работы на опорной сети дорог с учётом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей. Были актуализированы программы пятилетнего развития дорожной сети во всех регионах.



- В целом опорная сеть автомобильных дорог Бурятии составляет более 1700 км. В настоящее время, дорог опорной сети регионального значения, отвечающих нормативным требованиям в республике 57,9%. Однако к 2027 году количество таких дорог должно быть не менее 85%, - отметил Александр Гоге. - К ремонту планируются региональные дороги опорной сети Улан-Удэ – Романовка – Чита, которая соединяет республику с Забайкальским краем, участки дорог Северобайкальск – Даван и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо, участки автодорог регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (до села Баргузин).



Также на 2023-2027 годы предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 32 мостов, в том числе на региональных дорогах 21 мост и 11 мостов на местных дорогах.



В этом году продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом дорожные работы будут идти в Кабанском, Еравнинском, Заиграевском, Бичурском, Прибайкальском, Баргузинском, Закаменском, Иволгинском, Тарбагатайском, Хоринском и других районах.



Из капиталоёмких объектов – масштабная реконструкция участка автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян 291-312 км и 347-360 км, а также строительство третьего моста в Улан-Удэ.



- При составлении планов дорожных работ в Бурятии особое внимание уделяют подъездам к социально значимым объектам, таким как школы и детские сады, туристическим объектам, а также дорогам, по которым проложены регулярные автобусные маршруты, - отметили в минтрансе республики.



