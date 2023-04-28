Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство









Теперь город Закаменск преобразит центральный бульвар. Общественное пространство будет разделено на четыре зоны. Первая – пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Во второй и третьей зоне будет расположен амфитеатр и малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По просьбе жителей здесь будет уделено большое внимание освещению и озеленению.











