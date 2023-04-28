Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство

Гусиноозёрск, Закаменск и Северобайкальск снова победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получат существенную материальную поддержку для благоустройства общественных пространств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Теперь город Закаменск преобразит центральный бульвар. Общественное пространство будет разделено на четыре зоны. Первая – пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Во второй и третьей зоне будет расположен амфитеатр и малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По просьбе жителей здесь будет уделено большое внимание освещению и озеленению.
Северобайкальск продолжит благоустройство прибрежного парка «Северное сияние», это будет уже второй этап работ. Первый этап был реализован благодаря участию в этом же конкурсе. Конкурс на благоустройство парка город выиграл ещё в 2020 году.
В парке осталось обустроить панорамную набережную с видом на Байкал, установить многоярусные скамейки, деревянные архитектурные формы, а также информационные стенды о жителях БАМа.
А в Гусиноозёрске облагородят центральную часть по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, арт-объект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку.
- Отмечу, что в целом города выиграли 350 млн рублей. 150 млн рублей – Северобайкальск, Гусиноозерск и Закаменск – по 100 млн. Эта заслуженная победа произошла исключительно благодаря слаженной работе наших жителей, муниципалитетов, архитекторов, центра компетенции по вопросам городской среды и министерства строительства Бурятии. Поздравляю! - добавил Евгений Луковников.