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Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство

Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство
Экономика, 
Они стали победителями в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

Гусиноозёрск, Закаменск и Северобайкальск снова победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получат существенную материальную поддержку для благоустройства общественных пространств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Теперь город Закаменск преобразит центральный бульвар. Общественное пространство будет разделено на четыре зоны. Первая – пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Во второй и третьей зоне будет расположен амфитеатр и малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По просьбе жителей здесь будет уделено большое внимание освещению и озеленению.


Северобайкальск продолжит благоустройство прибрежного парка «Северное сияние», это будет уже второй этап работ. Первый этап был реализован благодаря участию в этом же конкурсе. Конкурс на благоустройство парка город выиграл ещё в 2020 году.

В парке осталось обустроить панорамную набережную с видом на Байкал, установить многоярусные скамейки, деревянные архитектурные формы, а также информационные стенды о жителях БАМа.


А в Гусиноозёрске облагородят центральную часть по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, арт-объект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку.


- Отмечу, что в целом города выиграли 350 млн рублей. 150 млн рублей – Северобайкальск, Гусиноозерск и Закаменск – по 100 млн. Эта заслуженная победа произошла исключительно благодаря слаженной работе наших жителей, муниципалитетов, архитекторов, центра компетенции по вопросам городской среды и министерства строительства Бурятии. Поздравляю! - добавил Евгений Луковников.

конкурс благоустройство

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