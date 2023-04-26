Работодатели Бурятии задолжали 35 млн рублей

Цифру озвучили в управлении Генпрокуратуры по ДФО



Лидерами по размеру задолженности по оплате труда в Дальневосточном федеральном округе являются Хабаровский край, где долг составляет 100 млн. руб. и Приморье с долгом 95 млн. руб. Высокий размер задолженности сохраняется в Забайкалье – 52 млн. руб., Якутии – 48,5 млн. руб., на Сахалине – 44 млн. руб. и в Бурятии – 35 млн. руб. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Отметим, в текущем году работодатели в ДФО по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования погасили задолженность по заработной плате на сумму 500 миллионов рублей.



Наибольший размер долга выплатили предприятия Сахалинской области – ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «СпецСтройКонсалтинг» и ОАО «Южно-Сахалинский рыбзавод» в размере 263,7 млн. руб.



В Амурской области перед работниками погашены долги в размере более 82 млн. руб., Приморском крае – 73 млн. руб., Хабаровском крае – 44 млн. руб., Магаданской области - 34 млн. руб.



В Магаданской области после вмешательства прокуратуры 114 работников МУП «Эвенскэнерго» Северо-Эвенского района получили заработную плату в размере 9,74 млн. рублей, в отношении виновных лиц за нарушение сроков ее выплаты инициировано административное производство по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.



В Амурской области по принятым мерам реагирования задолженность по заработной плате перед 97 работниками ООО «СК Парс» в городе Свободный погашена в полном объеме в размере 5,6 млн. рублей.



В Приморском крае по материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты свыше 2 месяцев заработной платы работникам ООО «Дальморсервис» во Владивостоке на общую сумму порядка 4 млн. руб. По требованию надзорного органа работники получили причитающиеся им выплаты.



