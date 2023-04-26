Стало известно, кто в Бурятии получает почти по 100 тысяч в месяц

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Самая высокая зарплата в республике оказалась у добытчиков полезных ископаемых



В Бурятстате рассказали, как за год – с февраля 2022-го по февраль 2023-го – изменился размер зарплаты в разных отраслях. В целом за 12 месяцев среднее жалованье в республике увеличилось с 45 520 до 53 546 рублей – то есть на 8 с небольшим тысяч, заявили в Бурятстате.



Больше всего при этом – 97 735 рублей – зарабатывают добытчики полезных ископаемых (в 2022-ом было 87 386). На втором месте – финансисты и страховщики (86 819). Далее идут строители (73 847 рублей) и те, кто занимается транспортировкой и хранением (70 144).



По 60 тысяч в месяц платят специалистам по обеспечению электрической энергией, газом и паром и по обслуживанию систем кондиционирования воздуха. От 50 043 до 56 974 рублей колеблется заработок в области здравоохранения и социальных услуг, научной и технической, сферах информации и связи, обрабатывающем производстве, отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения.



Самое маленькое жалованье у тех, кто трудится сельском и лесном хозяйстве – чуть более 35 тысяч рублей и оказывает различные услуги (34 569 рублей). Здесь же наблюдается наименьший рост зарплат за последний год.

