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Внешнеторговый оборот Бурятии вырос в 1,8 раза

Внешнеторговый оборот Бурятии вырос в 1,8 раза
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в минэкономики

Внешнеторговый оборот Бурятии вырос в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.

- Такой прирост мы достигли за счёт того, что в объёме внешней торговли экспорт занимает 93%. В условиях пандемии и санкционного влияния мы нарастили стоимостные и физические объёмы поставок, расширили географию экспорта с 34 стран в 2020 до 52-х в 2022 году, - рассказала зампред правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.

Для дальнейшего прироста экспорта в Бурятии планируется создать кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, продолжить развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов, а также развивать экспорт услуг в сфере туризма, образования и здравоохранения, заявили в минэкономики республики.

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