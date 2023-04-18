Об этом сообщили в минэкономики
Внешнеторговый оборот Бурятии вырос в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.
- Такой прирост мы достигли за счёт того, что в объёме внешней торговли экспорт занимает 93%. В условиях пандемии и санкционного влияния мы нарастили стоимостные и физические объёмы поставок, расширили географию экспорта с 34 стран в 2020 до 52-х в 2022 году, - рассказала зампред правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.
Для дальнейшего прироста экспорта в Бурятии планируется создать кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, продолжить развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов, а также развивать экспорт услуг в сфере туризма, образования и здравоохранения, заявили в минэкономики республики.
Внешнеторговый оборот Бурятии вырос в 1,8 раза
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