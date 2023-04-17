Бурятских племенных быков отправили в Монголию

Экономика, Фото: минсельхозпрод Бурятии

Всего в партии 46 бычков казахской белоголовой породы



Партию племенных бычков из Бурятии отправили автотранспортом в Монголию. 46 бычков казахской белоголовой породы класса элита-рекорд будут улучшать породные качества монгольского скота, сообщило министерство сельского хозяйства республики.



- В Монголии на ближайшие 14 лет принята программа развития мясного скотоводства. Прежде чем остановить свой выбор на животных, делегация из соседнего государства посетила хозяйства мясного направления продуктивности еще в ряде районов Бурятии. Культура ведения крупного рогатого скота и качество наших животных пришлись по душе иностранным покупателям, - сообщили в госплемслужбе Бурятии.



Племенных бычков 2021 года рождения взяли из племенного завода «Уула» в Мухоршибирском районе. Поголовье полностью соответствует стандарту породы, все бычки имеют унифицированные чипы и бирки. Для них полностью проведены все карантинные мероприятия.



Экспорт племенного скота реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



