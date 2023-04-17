За квартал оно увеличилось на 45%
По состоянию на первый квартал текущего года в Монголии в качестве волонтёров, а также по трудовому договору работают около 5700 граждан 99 иностранных государств. Число занятых иностранцев выросло на 45,6 процента по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года.
По данным национального статистического комитета Монголии 43% иностранцев, работающих по трудовому договору, являются гражданами Китая, 8,9% – Южной Кореи, 8,9% – Вьетнама, 6,4% – России.
В первом квартале текущего года 29,4% иностранцев, занятых в Монголии, работают в горнодобывающей промышленности, 11,3% – в строительстве. Однако численность занятых в сфере образования увеличилась на 17,8 процента, а в сфере оптовой и розничной торговли, технического обслуживания автомобилей и мотоциклов увеличилась на 11,6 процента. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии резко возросло число работающих иностранцев
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