Аэропорт Кызыла станет международным с декабря этого года

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Тувы

АПП «Хандагайты» в Туве реконструируют к третьему кварталу следующего года



14 апреля в правительстве Тувы прошло рабочее совещание по вопросам реконструкции воздушного пункта пропуска «Аэропорт Кызыл», двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагатайгы», организации их работы в период проведения и после окончания реконструкции, взаимодействия контрольно-надзорных органов, расположенных в пунктах пропуска.



Заказчиками работ по приспособлению здания аэропорта для размещения в нем воздушного пункта пропуска (ВПП), а также оборудования и технического переоснащения ВПП выступают ФКП «Аэропорт Кызыла» и ФГКУ «Росгранстрой». Как рассказал на совещании директор Новосибирского филиала «Росгранстрой» Александр Сирчук, работы ведутся по графику, ориентировочный ввод в эксплуатацию объекта – декабрь этого года, в соответствии с утверждёнными сроками.



Параллельно ведутся разрешительные процедуры по началу работы объекта в международном статусе. Рассматривается возможность использования площадей воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации для обслуживания пассажиров внутренних авиарейсов, внутри страны в период незадействованного обслуживания международных рейсов. По словам начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова, формальных препятствий для этого нет.



Мероприятия по реконструкции автомобильного пропускного пункта «Хандагайты» проводятся в рамках федеральной целевой программы. Сроком завершения реконструкции АПП «Хандагайты» Александр Сирчук назвал третий квартал 2024 года. Как подчеркнул глава Тувы Владислав Ховалыг, по многочисленным просьбам пассажиров, предпринимателей, государственных структур было принято решение, что реконструкция пропускного пункта будет вестись без приостановления его деятельности.



Также решается вопрос об увеличении штатной численности персонала, занятого на АПП «Хандагайты» – это не только таможенники, но и другие контролирующие органы. В зависимости от предстоящего грузопотока, в штат могут быть добавлены специалисты от 14 до 73 единиц, в том числе из местного населения. Расчёты Сибирского таможенного управления по увеличению штата уже многостороннего автомобильного пункта пропуска будут направлены в Федеральную таможенную службу. Одновременно решается вопрос с жильём для будущих специалистов. Инфраструктурные мощности создаваемой особой экономической зоны предполагают возможности расширения модульной котельной, которой может хватить на пристройку жилых помещений.



Как отметил Владислав Ховалыг, заинтересованных сторон в начале работы МАПП «Хандагайты» много, в их числе соседи Тувы – Иркутская область, которая рассматривает этот коридор как более перспективный взамен существующему варианту товарообращения с территории области через Улан-Батор. Что касается Монголии, в совместных планах сотрудничества – увеличение товарооборота, который предполагает развитие торговой инфраструктуры на приграничной территории, в том числе оптово-розничных точек сбыта товаров. Прорабатывается вопрос организации импорта мяса и мясной продукции из Монголии для перерабатывающих предприятий Тувы.



Как заявил Александр Ястребов, в свете того, что логистика международных маршрутов меняется, направление Китай – Монголия становится все более востребовано. По словам руководителя Сибирской таможенной службы, прецедент создала Алтайская таможня – грузовой, товарный и пассажирский поток на которой возрос в разы. Ястребов выразил уверенность, что, с учётом заинтересованности бизнес-представителей Китая, Монголии и особенно России, увеличением штатной численности не только таможенной службы, но и всех контролирующих органов и началом работы в ежедневном режиме, такие же пассажиропотоки можно будет ожидать в деятельности МАПП «Хандагайты».



Создание трансграничного торгово-транспортного коридора «Красноярск – Абакан – Ак-Довурак – Чадан – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи» предусмотрено в планах межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а также входит в состав КИП «Енисейская Сибирь» и в индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы на 2020-2024 годы.



Согласно существующим расчётам, после проведённой реконструкции пропускная способность АПП «Хандагайты» возрастёт в два раза, и через него ежедневно смогут проходить 200 автомобилей в сутки, в том числе 80 легковых машин, 100 грузовых и 20 автобусов. Физических лиц – 560 человек в сутки. Площадь его также увеличится более чем в два раза, с 1611,83 кв. м до 3712,2 кв. м. Режим работы будет круглосуточным и круглогодичным. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



