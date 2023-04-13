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Россия может ввести таможенные льготы для монгольских товаров

Россия может ввести таможенные льготы для монгольских товаров
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В перечень могут войти кожа, шерсть, кашемир, мясо и мясопродукты

Российская Федерация работает над решением вопроса о таможенных льготах для монгольских товаров, соответствующих стандартным требованиям. В перечень таких товаров входят кожа, шерсть, кашемир, мясо и мясопродукты. Об этом заявил торговый представитель России в Монголии Максим Васильев в ходе встречи с руководством национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ).

В ходе встречи стороны обсудили XVI объединённый торгово-экономический форум Монголии, Китая и России, который пройдёт в Улан-Баторе с 8 по 10 июня этого года, и научно-техническую выставку молодых инженеров в России. Также они обменялись мнениями об участии представителей двух стран в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023».

В частности, соответствующие должностные лица и предприятия Российской Федерации заявили о своём участии в международной выставке «Товары, услуги и технологии малого и среднего бизнеса 2023», которая будет организована в рамках XVI форума Монголии, Китая и России. Этот форум является традиционной международной коммуникационной площадкой для бизнеса и проводится под эгидой национальных торгово-промышленных палат трёх стран.

Кроме того, в ходе встречи обсудили участие молодых инженеров из Монголии в международной научно-технической выставке молодых инженеров, которая пройдёт в Краснодаре в апреле этого года, а также участие крупных монгольских компаний и предприятий в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге 10-13 июля.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», президент НТППМ О. Амартувшин, в свою очередь, подчеркнул высокие ожидания участвующих сторон, поскольку объединённый торгово-экономический форум Монголии, Китая и России проводится после пандемии. Он отметил, что на этом форуме будут обсуждаться вопросы транспортной логистики, свободной зоны и упрощения процедур торговли.

- В ходе этого форума состоится деловая встреча, на которой монгольская сторона представит свои проекты по привлечению инвестиций в энергетический и инфраструктурный секторы, а также планирует озвучить предложение о создании делового совета Монголии, Китая и России, - добавил О. Амартувшин.

Монголия Китай экономика международное сотрудничество Россия льготы пошлина

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