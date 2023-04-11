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Через Бурятию в Монголию отправили 3 млн яиц

Через Бурятию в Монголию отправили 3 млн яиц
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также в соседнюю страну уехали восемь собачек и две кошечки

Управление Россельхознадзора отчиталось о работе, проведённой за прошедшую неделю в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии. Там при экспортных перевозках в Монголию досмотрено 158,5 тонн молочной продукции, более 3 миллионов куриных яиц, 127 тонн свинины и продуктов её переработки, 29,5 тонн мясной продукции, более тонны ветеринарных препаратов, 12 тонн корма для не продуктивных животных. Также инспекторы досмотрели восемь собак и две кошки, которых вывезли в Монголию.

При импортных перевозках проконтролировано 5,5 тонн сухого корма для животных, три собаки и одна кошка.

В Россию же через МАПП «Кяхта» пришло около 43 тонн молочной продукции, 75 тонн баранины, 82 тонны свинины, 522 кг рыбной продукции, 11 тонн лекарственных препаратов, 27 тонн конских субпродуктов и 27 тонн бараньих субпродуктов.

- Вся подконтрольная продукция соответствовали сопроводительным документам, - заявили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Россельхознадзор

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