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В Бурятии за год выросло промышленное производство

В Бурятии за год выросло промышленное производство
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике почти на 40% возросла добыча полезных ископаемых

Промышленное производство в Бурятии в феврале по сравнению с февралём 2022-го снизилось на 1,7%. Однако в целом за два месяца нового года оно выросло на 19,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого.

Все четыре сектора экономики, которые учитывают при расчёте индекса промпроизводства, показали позитивную динамику.

- Наблюдался рост в добыче полезных ископаемых (на 39,5%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 25,4%), обрабатывающих производствах (на 15,8%), а также  в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении (на 4,8%), – рассказали в Бурятстате.

По сравнению с январём-февралём 2022-го в Бурятии увеличилась добыча угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых (на 34,6%), производство пищевых продуктов (на 28,8%) и текстильных изделий (в 2,6 раза).

Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 4,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (в два раза), компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования, обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 4,8%), сбор и обработка сточных вод (на 21,9%) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 32,4%).

промышленное производство Бурятстат

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