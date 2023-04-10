В Бурятии за год выросло промышленное производство





Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 4,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (в два раза), компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования, обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 4,8%), сбор и обработка сточных вод (на 21,9%) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 32,4%).







Промышленное производство в Бурятии в феврале по сравнению с февралём 2022-го снизилось на 1,7%. Однако в целом за два месяца нового года оно выросло на 19,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого.Все четыре сектора экономики, которые учитывают при расчёте индекса промпроизводства, показали позитивную динамику.- Наблюдался рост в добыче полезных ископаемых (на 39,5%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 25,4%), обрабатывающих производствах (на 15,8%), а также в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении (на 4,8%), – рассказали в Бурятстате.По сравнению с январём-февралём 2022-го в Бурятии увеличилась добыча угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых (на 34,6%), производство пищевых продуктов (на 28,8%) и текстильных изделий (в 2,6 раза).