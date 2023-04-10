Предприятия республики примут участие в региональном этапе конкурса
С 3 апреля в Бурятии открыт приём заявок на конкурс, который проходит среди юридических лиц – носителей практик наставничества.
В специальной номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» может принять участие любое предприятие. Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» могут соревноваться в номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодёжи», «Цифровые инновации на предприятии». Специальная номинация «Наставничество в социальной сфере» выявит победителей среди организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, туризм, наука, культура, спорт).
Победители регионального этапа будут приглашены к участию во всероссийском этапе конкурса в четвёртом квартале 2023 года.
Материалы на конкурс (заявка, согласие на обработку персональных данных) принимаются по 15 апреля на электронную почту: [email protected] и в печатном виде по адресу: министерство экономики Бурятии, каб. 217. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.
В Бурятии выберут «Лучшие практики наставничества»
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