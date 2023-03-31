В России создадут ТОР «Патриотическая»

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Предприятия двойного и военного назначения получат дополнительные меры поддержки



На заседании совета Дальневосточного федерального округа с главами дальневосточных регионов прошло обсуждение опыта работы субъектов по поддержке специальной военной операции. Главы регионов доложили о реализуемых дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев – участников СВО, а также членов их семей. В целом в округе действуют порядка 40 мер поддержки данной категории граждан. В разрезе субъектов округа количество действующих мер поддержки варьируется от 8 в Камчатском крае до 19 – в Хабаровском крае.



Рассматривались меры поддержки предприятиям, выпускающим продукцию для военных нужд. На Дальнем Востоке осуществляют деятельность 104 предприятия ОПК, специализирующихся в отраслях авиастроение, судостроение, машиностроение, химической и радиоэлектронной промышленности, производстве боеприпасов и взрывчатки, ремонте и техническом обслуживании военной техники и радиоэлектронных установок.



Обсуждались параметры создания специальной «Патриотической ТОР», в рамках которой предприятия ВПК получат дополнительные возможности для модернизации и расширения производств.



- Для таких предприятий предусмотрен достаточно широкий набор льгот. Поэтому разработана новая оболочка – территория опережающего развития «Патриотическая». Её отличает другой набор льгот и мер поддержки, который получает инвестор. Если по отношению к инвестиционным проектам, которые реализуются на территории Дальнего Востока, установлен мультипликатор 1 к 10, когда, вложив 1 млн рублей, инвестор может на 100 тыс. рублей получить поддержку государства на строительство инфраструктуры. То для территории опережающего развития «Патриотическая» этот норматив увеличен в три раза. Имеющимися инструментами предусмотрено предоставление кредита по ставке 1% годовых. Определены и другие меры. Всё это сделано для того, чтобы предприниматели могли производить продукцию двойного и военного назначения, – рассказал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Также прозвучали предложения по мерам содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Реализуется комплекс мер по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования, в том числе студентов и выпускников вузов Дальневосточного федерального округа.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, регионы Дальнего Востока помогают восстанавливать социальную инфраструктуру Донецкой Народной Республики. Отдельное внимание уделяется помощи семьям, прибывшим из новых регионов. Всего на Дальний Восток прибыло в экстренном порядке 3610 человек, в том числе 913 детей. Детям предоставлена возможность устройства в ДДУ, школы, вузы и ссузы: 586 (64%) детей устроены в образовательные учреждения. Дошкольникам, школьникам и студентам персонально оказывалась помощь по обеспечению всем необходимым.



