В Забайкалье расширили территорию опережающего развития

На участках ТОР развернётся добыча золота и модернизация завода ЖБИ



Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». На земельных участках общей площадью 385,1 га с 2023 по 2032 годы будет реализован проект по вовлечению во вторичную переработку золотосодержащих руд месторождения Погромное в Шилкинском районе Забайкальского края. В посёлке Антипиха рядом с Читой в этом году проведут комплексную модернизацию завода железобетонных изделий. Для этого преференциальный режим ТОР распространили на территорию 10,2 га. Также в 2024 году будет запущен пункт придорожного сервиса с сопутствующей инфраструктурой на участке площадью 0,14 га. Общий предполагаемый объём капитальных вложений в период деятельности инвесторов на ТОР «Забайкалье» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) превысит 1 млрд руб., предусмотрено создание 230 рабочих мест.



- В результате реализации проекта по вовлечению во вторичную переработку золотосодержащих руд месторождения Погромное компания «Золото Востока» планирует добывать до 205 кг золота в год в течение 10 лет. В дальнейшем производство будет развиваться. Реализация проекта компании «Спецтехника» по комплексной модернизации завода железобетонных изделий позволит обеспечить строительство жилья и социальной инфраструктуры в крае необходимым стройматериалом. Это особенно актуально в связи с реализацией программы «Дальневосточный квартал» в Чите. Сервисный центр УК «Норд» будет состоять из зарядки для электромобилей, станции техобслуживания, гостиницы, аптеки, а также в нем будут оказывать бытовые услуги жителям микрорайонов «Каштак» и «Солнечный» в Чите, - рассказала Дина Архипенко, директор КРДВ Забайкалье.



Она отметила, что КРДВ Забайкалье фактически приступило к всестороннему сопровождению трёх инвестпроектов-будущих резидентов ТОР «Забайкалье».



- Мы совместно с Минвостокразвития России, КРДВ, региональным правительством обеспечили расширение границ ТОР под эти важные для экономического и социального развития региона предприятия. Помогаем инвесторам в проработке и упаковке проектов. С получением статуса резидентов ТОР компаниям станут доступны налоговые льготы и административные преференции, другие инструменты господдержки, - заявила Дина Архипенко.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, на ТОР «Забайкалье» зарегистрировано 46 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают в реализуемые проекты 303,5 млрд рублей, создают 12,4 тыс. рабочих мест. Фактически вложено 141,5 млрд рублей, создано 5,4 тыс. рабочих мест. Введено в работу 11 инвестпроектов. Это производство продуктов питания, спецтехники, топливных пеллет, стройматериалов, также введены в работу транспортные терминалы, логистические комплексы, золотодобывающий объект.



