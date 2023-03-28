Минэнерго РФ обещает завершить электрификацию БАМа и Транссиба в сроки

На это потратят сотни миллиардов



В Совете Федерации 27 марта прошло совещание по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. В него входят БАМ и Транссиб, которые проходят и по территории Бурятии. Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что работы по развитию инфраструктуры и логистики проводятся успешно. В декабре 2022 года РЖД отчитались о достижении пропускной способности Восточного полигона в 158 млн тонн.

- Это большое достижение. Связывание территорий, повышение грузооборота - все это говорит об эффективности вложений, - цитирует Кутепова пресс-служба Совфеда.

Вместе с тем, сенатор отметил, что поступает ряд претензий по невывозу грузов. Часть претензий, в том числе связана с качеством планирования.

Энергомощности есть

Строительство магистральных электросетей для энергоснабжения Восточного полигона РЖД потребует порядка 370 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил на совещании замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак:

- На строительство магистральных линий электропередачи нам требуется порядка 370 млрд рублей, на инвестиции в объекты генерации - порядка 470 млрд рублей и на мероприятия в распределительных сетях - порядка 11 млрд рублей, - сказал он.

Грабчак указал, что эти мероприятия реализуются за счет собственных средств компаний без привлечения средств федерального бюджета. По его словам, в 2023-2024 годы необходимо построить более 2,5 тыс. км линий электропередачи, а также реализовать планы по строительству и модернизации семи объектов генерации на Дальнем Востоке. Сейчас в энергосистемах Сибири и Востока есть необходимый объем мощности для подключения объектов РЖД.

- Все мероприятия в части энергетики, которые необходимо завершить, конечно, в плановые сроки мы выполним, - цитирует Грабчака ПРАЙМ.

Справка:

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. Первый этап предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Второй этап развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год. Его планируют завершить в 2024 году.

БАМ и Транссиб ключевые железные дороги для экспорта товаров в Юго-Восточную Азию, провоза транзитных грузов через территорию РФ и импорта в нашу страну.