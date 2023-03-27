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В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё

В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Квартиры в коммуналках наценились примерно на 5%

Федеральный портал «Мир квартир» определил, сколько стоит аренда комнат в коммунальных квартирах в 70 крупнейших городах страны. Выяснилось, что в большинстве из них – 62 – цены за год повысились и только в шести снизились.

В целом по стране такое съёмное жильё с марта 2022-го подорожало на 8,1% –до 8285 рублей. В столице Бурятии, занявшей 18 место из 70-ти, этот показатель составил 5%. Сегодня аренда «угла» в квартире обойдётся улан-удэнцам примерно в 9198 рублей. Иркутянам придётся раскошелиться на 9632 рубля (15 место), читинцам – на 9 772 (14-ое).

Больше всего цены на аренду комнат повысились во Владивостоке (на 33,2%), Магнитогорске (30,4%), Волжском (29,2%), Иваново (24,5%), Ставрополе (19,2%), Кемерово (18,9%), Якутске (18,2%), Томске (16,7%), Владимире 16,4%) и Иркутске (16,2%).

Ощутимее всего они снизились в Нижнем Тагиле (на 8,8%), Калининграде (5,6%), Владикавказе (5,1%), Москве (4,6%), Севастополе (1,8%), Кургане (1,7%), Череповце (1,1%) и Санкт-Петербурге (0,7%). Ещё в 10 городах подорожание оказалось незначительным – до 5%.

Самые дорогие комнаты при это всё равно сдаются в Москве – примерно за 16 540 рублей в месяц, Сочи (15 309 рублей) и Подмосковье (13 410), а самые дешёвые – в Пензе (4962), Нижнем Тагиле (5079) и Саранске (5175).

- В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках по-прежнему остаётся довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость найма растёт, – пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко,– В столицах же и особенно – в Москве – подобное предложение мало востребовано. Арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Мы наблюдаем не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд.


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