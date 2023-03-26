Большинство россиян хотели бы посетить регионы Дальнего Востока

Приехать же в Бурятию желают всего 10%

79% жителей России считают регионы Дальневосточного федерального округа привлекательными для туристов. Данные опроса приводит аналитический центр НАФИ. Специалисты выяснили, сколько жителей нашей страны хотели бы отправиться на восток страны с турпоездкой и что чаще всего их останавливает.



Каждый десятый выражает отсутствие интереса к поездке на Дальний Восток в принципе или заявляет, что в России есть более популярные туристические регионы (по 11%). На вопрос же о реальных перспективах на ближайший год только 28% опрошенных ответили, что хотели бы посетить Дальний Восток.

Бурятия на 8 месте

Камчатский край является наиболее привлекательным регионом Дальнего Востока в глазах россиян. Больше трети жителей нашей страны (37%) хотели бы когда-либо отправиться туда с туристической поездкой. Но в перспективе ближайших 12 месяцев серьёзно задумываются о такой возможности только 6% опрошенных.

В тройку интересных с точки зрения туризма входят также Забайкальский край (29%) и Сахалин и Приморье (по 27%). Но желающих в ближайший год отправиться гораздо меньше: в Забайкальский край – 8%, в Приморский, так же, как и на Камчатку – 6%, на Сахалин – 5%.

Привлекательными называют также поездки в Амурскую область (16%), Хабаровский край (16%), республику Саха (Якутия) - 15%, а также Бурятию (10%). Однако в ближайший год к нам собираются всего 3% опрошенных. В Забайкалье – 8%. Оно лидер по этому показателю среди регионов ДФО,

Магадан, Чукотку и Еврейскую автономную область привлекательными с точки зрения туризма называют менее 10% опрошенных (8%, 7% и 6% соответственно).

Что привлекает

Чаще всего россияне говорят о возможности посетить уникальные природные объекты (53%), охоте и рыбалке (49%), отдыхе на природе (45%), посещении берега моря или океана (40%), уникальных этнических поселений (40%), исторических мест и достопримечательностей (39%), активном отдыхе со спортивной составляющей и гастрономическом туризме (по 33%).

Женщин больше интересуют особая природа дальневосточных регионов (57%), этнические поселения (46%) и берег моря, океана (45%). Мужчин – охота и рыбалка (52%), уникальные природные объекты (47%), а также активный отдых в виде пеших походов, подъемов в горы, преодоления сложных туристических маршрутов (41%).

Почему не едут

Главными барьерами для путешествий на Дальний Восток россияне называют:

- высокую стоимость билетов, транспортировки (45%);

- значительную удаленность от места жительства (долгий перелет, переезд – 41%);

- общую дороговизну отдыха (30%);

- сложности с транспортной доступностью (сложно добраться без пересадок и длительных поездок, сложно доехать на автомобиле и т.д. – 30%);

- опасения, связанные с непростыми условиями отдыха (суровый климат, экстремальные условия и пр. – 28%);

- недостаток знаний о регионе, его особенностях и туристическом потенциале (25%);

- отсутствие возможности точно рассчитать стоимость путешествия, предусмотреть все финансовые риски при путешествии (23%);

- отсутствие опыта путешествий по Дальнему Востоку (как личного, так и ближайшего окружения – 22%).

В меньшей степени россиян останавливают от путешествия на Дальний Восток такие факторы:



- туда сложно взять с собой детей (18%);

- там низкий уровень сервиса (16%),

- есть боязнь местной фауны (комары, клещи, дикие животные и пр. – 16%);

- нет уверенности в том, что выбранное место для отдыха (гостиница, туристическая база и пр.) оправдает ожидания (15%);

- там плохое качество автомобильных дорог (14%);

- там плохое покрытие сотовой связи (12%);

- есть опасения, что в случае непредвиденных сложностей со здоровьем там сложно будет получить быструю и квалифицированную медицинскую помощь (12%).

Сумма результатов больше 100%, так как респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов.





Практика удручает

В теории россиянам очень интересны дальневосточные регионы, комментируют результаты исследования НАФИ в ассоциации туроператоров России (АТОР). Но по факту выходит, что наши соотечественники отдыхают на Черноморских курортах или в Минеральных водах, ездят на экскурсии в Москву, Петербург и Казань, массово заинтересовались в 2022 году Северным Кавказом. До реальной покупки тура на Дальний Восток дело доходит у небольшого количества россиян: «Например, если перевести данные исследования НАФИ в цифры, получится, что хотят съездить на Дальний Восток 113 млн россиян (79%), а едут в реальности – 3,5-5 млн (т.е. от 2,4 до 3,4%)».

Все это, разумеется, не значит, что туризм на Дальнем Востоке не стоит развивать. Напротив, эти регионы – жемчужины для искушённых путешественников, подчёркивают в АТОР. Их природные богатства и рекреативные возможности неисчерпаемы. Но это пока очень дорого и далеко – это два главных ограничителя.

Выход есть

Вопрос адекватного соотношения цена/качество может решиться инвестициями в туристическую отрасль, считают в АТОР. Сейчас на Дальнем Востоке существует нехватка качественного номерного фонда: из 40,7 тыс. номеров гостиничного фонда лишь 10% отвечают современным стандартам качества. В гостиницах останавливается лишь треть путешественников, другие размещаются у знакомых, путешествуют «дикарями» в палатках или пользуются услугами несертифицированных объектов размещения.

Но все равно и после решения этой проблемы остается проблема массовости внутреннего туризма на Дальний Восток - длинные перелеты из европейской части РФ никуда не денешь.



В Бурятии сейчас активно возводят на Байкале и в других популярных местах отдыха новые кемпинги, а также обустраиваются пляжи. Республика получила на эти цели федеральные средства.