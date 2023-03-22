В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале

В республике утверждён порядок о предоставлении грантов по туризму
В Бурятии подготовлены порядки предоставления грантов в форме субсидий. В них установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий в виде грантов на реализацию проектов, направленных на создание и развитие национальных туристских маршрутов, создание модульных некапитальных средств размещения и развитие инфраструктуры туризма в республике.
Напомним, Бурятия выиграла грант в размере 337,5 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере туризма, который покроет до 70% от общих затрат предпринимателей (30% предприниматели будут должны вложить самостоятельно). Постановление по реализации одного из направлений – создание пляжей на общую сумму 50 миллионов рублей вышло в феврале этого года.
Согласно порядкам в 2023 году:
- на 99,1 миллионов рублей в Республике будут поддержаны не менее 14 предпринимательских проектов по обустройству создаваемых национальных туристических маршрутов по живописным местам Бурятии (максимальная сумма на один проект по обустройству национального маршрута - 7,55 миллионов);
- на 82 млн рублей будут возведены новые кемпинги на побережье озера Байкал и в популярных у туристов районах республики (максимальная сумма гранта на один проект по созданию кемпингов и автокемпингов – 4,65 миллионов рублей) - 17 проектов;
- на сумму 106,3 млн рублей туристический бизнес республики сможет приобрести туристическое оборудование, создать электронные путеводители, развить туристскую среду для людей с ограниченными возможностями, приобрести оборудование для инфоцентров и пунктов проката, разработать новых туристические маршруты, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха (максимальная сумма гранта – 3 миллиона рублей). А также, построить подогреваемые бассейны (максимальная сумма - 5,5 миллионов рублей) - 19 проектов.
Ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте министерства туризма Республики Бурятия, сообщает его пресс-служба.
В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале
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