Трудящиеся в этой сфере жители республики получают почти по сто тысяч в месяц
В агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Эксперты выбрали самые высокооплачиваемые из них в каждом субъекте страны.
В Бурятии это оказалась добыча драгоценных металлов, где платят примерно 94 тысяч в месяц. В Иркутской области тоже больше всего зарабатывают в добывающей отрасли – в среднем по 110 000 рублей. В Забайкалье хорошо оплачивается добыча металлических руд (108 тысяч в месяц).
В Москве по размеру зарплат – 224 тысячи – лидируют «Банки и финансовые услуги», в Санкт-Петербурге – IT (149 000). В целом же исследование показало, что самое высокое жалованье в регионах следует искать в добывающей промышленности, сферах интеллектуального труда и финансовых услуг.
- В отрасли «Добыча угля», где и так относительно высокие зарплаты, их рост в 2022 году составил 23%. А наименьший прирост был у работников сферы «Культура, спорт, досуг и развлечения» – 7%, – отмечают авторы рейтинга. – Безусловно, в силу специфики экономической структуры в разных субъектах люди трудятся в разных отраслях. Там, где есть природные ресурсы, компании занимаются их добычей. В приморских регионах осуществляется рыбная ловля, а там, где много обрабатывающей промышленности, занимаются производством промышленных товаров.
В шести субъектах в лучших отраслях люди в среднем зарабатывают более 150 тысяч рублей. В 14-ти зарплаты варьируются от 100 до 150 тысяч, в 50-ти – от 50 до 100 и ещё в 15-ти их размер – менее 50 тысяч рублей.
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Бурятии
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