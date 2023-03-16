В Бурятии подорожала химчистка, пошив одежды и похороны









Всего в ушедшем году жители республики заплатили за бытовые услуги 9 миллиардов 300 миллионов рублей – на 0,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2021-ом. Их доля в общем объёме платных услуг за это время возросла с 16,9% до 17,8%.

По данным Бурятстата, в начале 2022 года в Бурятии насчитывалось 3448 объектов бытового обслуживания и 238 приёмных пунктов, оказывающих различные услуги. Из них 458 и 93 соответственно находились на тот момент в сельской местности.Большинство таких объектов – это парикмахерские и косметические салоны (26,4%), станции техобслуживания (ТО) и ремонта транспортных средств, машин и оборудования (19,3%), а также организации по ремонту и строительству жилья и других построек (9,8%).Наиболее востребованными остаются ремонт и строительство (32% от всех бытовых услуг), техобслуживание и ремонт транспортных средств (25,7%), ритуальные услуги (14,4%) плюс парикмахерские и косметические (12,8%). Больше всего при этом подорожали химчистка и прачечные (на 25,5%), услуги фотоателье (на 22,9%), ремонт квартир и домов (на 14,6%), ТО (на 18,5%), пошив одежды (на 18,8%) и похороны (на 11%).- Объём инвестиций в основной капитал организаций, оказывающих бытовые услуги населению (без субъектов малого предпринимательства), в 2022 году по сравнению с 2021-ым увеличился в 2,3 раза и составил 500 с половиной миллионов рублей, – рассказали в Бурятстате.