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Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному

Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Деньгами в конверте в основном готовы довольствоваться горожане старше 45 лет

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, на какую зарплату согласны жители бурятской столицы – «белую», «серую» или «чёрную». Менее половины – 43% опрошенных – признались, что не возражают против неофициальных доходов, а вот 31% оказались против.

Мужчины чаще женщин (54% против 32%) готовы трудиться, зная, что компания не платит необходимые страховые взносы – как и наши земляки старше 45 лет (43%).

Чем выше доход, тем меньше желающих на зарплату в конверте: 44% среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч и 32% – среди получающих более 80-ти.

Преимущества «белой» зарплаты очевидны – честная оплата больничных и отпускных и более высокая пенсия в старости. Так хотели бы 7 из 10 улан-удэнцев, получающих «чёрную» (73%) – при условии, что размер жалованья не уменьшится.

Только 10% опрошенных не хотят переходить на полностью законные условия труда по разным причинам – боятся, что перестанут получать выплаты от государства и считают, что до пенсии им всё равно не дожить.
зарплата деньги работа

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