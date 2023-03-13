Таковы данные за февраль
В феврале через Усолье-Сибирское на экспорт в Монголию ушло 15 тонн мороженого и почти 10 млн куриных яиц.
- В феврале 2023 года досмотрено 32 партии яйца куриного пищевого в количестве 9,7 млн штук, а также две партии молочной продукции (мороженое в ассортименте) в количестве 15 тонн. При внутрироссийских перевозках проконтролировано 18 партий кормов и кормовых добавок для животных в количестве 336 тонн, - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На весь груз были положенные ветеринарные сертификация. Обязательная дезинфекция транспорта проведена.
Через Иркутскую область в Монголию экспортировали 15 тонн мороженого
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