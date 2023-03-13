13 марта

12 марта

Популярное

Через Иркутскую область в Монголию экспортировали 15 тонн мороженого

Через Иркутскую область в Монголию экспортировали 15 тонн мороженого
Экономика,  Фото:pixabay.com
Таковы данные за февраль

В феврале через Усолье-Сибирское на экспорт в Монголию ушло 15 тонн мороженого и почти 10 млн куриных яиц.

- В феврале 2023 года досмотрено 32 партии яйца куриного пищевого в количестве 9,7 млн штук, а также две партии молочной продукции (мороженое в ассортименте) в количестве 15 тонн. При внутрироссийских перевозках проконтролировано 18 партий кормов и кормовых добавок для животных в количестве 336 тонн, - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

На весь груз были положенные ветеринарные сертификация. Обязательная дезинфекция транспорта проведена. 
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В среднем каждый житель Бурятии задолжал банкам 377 тысяч
В среднем каждый житель Бурятии задолжал банкам 377 тысяч
Экономика, 13.03.2023
По закредитованности республика оказалась 63-ей в стране
Правительство направит 500 млн на чартеры по России
Правительство направит 500 млн на чартеры по России
Экономика, 12.03.2023
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
В Иркутской области создадут «мусорный» кластер
В Иркутской области создадут «мусорный» кластер
Экономика, 07.03.2023
В Ангарске построят комплекс по сортировке и утилизации ТКО
Студенты из Бурятии побыли на корвете ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов»
Экономика, 07.03.2023
Они также посетили эсминец «Быстрый» на котором служил герой России
В ТГК-14 сменился генеральный директор
В ТГК-14 сменился генеральный директор
Экономика, 05.03.2023
Алексей Какаулин – менеджер с большим опытом управления текущей деятельностью крупных предприятий
Границы территории опережающего развития «Бурятия» расширили
Границы территории опережающего развития «Бурятия» расширили
Экономика, 04.03.2023
Принятое решение позволит запустить крупные проекты
В Туве собираются создать особую экономическую зону
В Туве собираются создать особую экономическую зону
Экономика, 03.03.2023
Она появится вблизи пункта пропуска на границе с Монголией
У границы с Бурятией построят сухой порт
У границы с Бурятией построят сухой порт
Экономика, 03.03.2023
ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии
В Бурятии выявлено более 1 300 нарушений закона в сфере закупок
В Бурятии выявлено более 1 300 нарушений закона в сфере закупок
Экономика, 03.03.2023
Данные за 2022 год озвучили в республиканкой прокуратуре 
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Экономика, 02.03.2023
Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали реконструкцию Большереченского рыбоводного завода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^