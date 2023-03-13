В среднем каждый житель Бурятии задолжал банкам 377 тысяч





Эксперты считают, что в 2023 году темпы розничного кредитования замедлятся, но могут по-прежнему опережать динамику зарплат. По их оценкам, прирост кредитования физических лиц составит чуть менее 15%, тогда как среднее жалованье вырастет примерно на 10%.



- Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2023 года может увеличиться еще на 2-4% и вернуться к уровню конца 2021-го, – пишет РИА Новости.

Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения (отношению долга к заработной плате) в ушедшем 2022 году. В среднем по стране он снизился с 55,6% до 54%.Больше всего банкам задолжали жители Калмыкии и Тывы. Далее идут Тюменская область, Удмуртия, Адыгея, Новосибирская, Оренбургская и Курганская области, Башкортостан и Чувашия. Меньше всего должников оказалось в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Крыму, Севастополе, на Чукотке, в Москве, Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Магаданской области.В списке из 85 регионов () Бурятия значится на 63-й строчке. В начале 2023 года соотношение средней зарплаты в республике и задолженности по кредитам составляло 68%, а размер последней – примерно 377 100 рублей на человека. За год он увеличился на 39 200 рублей.Иркутяне должны финансовым учреждениям в среднем 402 с половиной тысячи каждый (40 место), забайкальцы – 357 200 рублей (28).Авторы исследования использовали данные Центробанка об объёме кредитов и сведения Росстата о зарплате и численности экономически активного населения субъектов. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.