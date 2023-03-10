Квартиры в новостройках в Улан-Удэ оказались дешевле, чем на вторичке

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Стоимость квадрата в них ниже на 5%



Специалисты федерального портала «Мир квартир» сопоставили цены на жильё в новых и в уже давно построенных домах в 70 крупнейших городах страны. Выяснилось, что в большинстве из них – 62 – первое дороже второго. Это касается как стоимости квадратного метра (на 13,5%), так и самой квартиры (на 14,1%).



Особенно заметна разница в Астрахани – там «квадрат» в новостройке дороже, чем на вторичке аж на 65,1%. Также большой разрыв наблюдается в Новокузнецке (52%), Челябинске (32,2%), Краснодаре (32,1%), Архангельске (31,5%), Ленинградской области (31,4%), Нижнем Тагиле (28,7%), Чите (28,1%), Казани (28,1%) и Перми (27,8%).



В восьми российских городах цена квадратного метра в строящихся домах, напротив, ниже, чем в готовых. В списке – Махачкала (на 46,7%), Владимир (на 10,3%), Грозный (на 5,7%), Улан-Удэ (на 5,3%), Владикавказ (5,1%), Магнитогорск (2,1%), Севастополь (1,7%) и Владивосток (0,8%).



В столице Бурятии, по данным портала, за «квадрат» на первичке просят в среднем 92 139 рублей, на вторичном рынке – 97 294, а за само жильё – 4 миллиона 693 тысячи и 5 миллионов 53 тысячи соответственно (разница в цене – 7,1%).



- Если сравнить среднюю цену выставленной на продажу квартиры, то самая большая разница (в сторону новостроек – прим.) отмечается в Новокузнецке (+134,5%), Астрахани (+46,7%), Волжском (+43%), Казани (+35,3%), Пензе (+33,1%), Нижнем Тагиле (+32,6%), Кургане (+30,3%), Липецке (+30%), Краснодаре (+28,7%) и Нижнем Новгороде (+28,6%), – подчёркивает «Мир квартир».



В Москве разница «квадратов» составляет 6,8% (326 689 рублей в новостройке против 305 959 на вторичке), в цене квартиры – 9,4% (18 845 379 рублей против 17 229 694). В Петербурге, соответственно – 20,3% (225 879 против 187 818 рублей) и 14,6% (11 883 369 рублей 10 366 289).



