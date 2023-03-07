В Бурятии появится крупный откормочный комплекс

Его построят в течение пяти лет



В Бурятии появится крупный животноводческий комплекс по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления. Современный комплекс построят в Бичурском районе по инвестиционному проекту. В настоящее время инвестпроект вошёл в территорию опережающего развития «Бурятия» и готовится к старту строительства.



Строительство животноводческого комплекса позволит привлечь более 1,6 млрд рублей инвестиций и создать более 200 новых рабочих мест.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсана Дареева, данный проект лежит в основе создания мясного кластера в Бурятии. Этот проект будет реализован не только на основе нового комплекса, но и предусматривает вовлечение и кооперацию других фермеров региона, занимающихся мясным скотоводством.



- Сельхозтоваропроизводители республики получат гарантированный сбыт продукции по выгодной цене и возможность увеличения в хозяйствах собственного поголовья и кормовой базы, - сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.



В течение пяти лет по проекту будут построены ферма для откорма молодняка КРС и племенной репродуктор. Планируемый объём продукции составит свыше 3 тысяч тонн в живом весе на одну голову КРС. Производимая продукция будет реализовываться по всему ДФО.



