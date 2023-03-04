Границы территории опережающего развития «Бурятия» расширили

Принятое решение позволит запустить крупные проекты

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Решение позволит начать строительство животноводческого комплекса на территории Бичурского района республики. В нём появятся племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

Реализация этих проектов позволит привлечь более 1,6 млрд рублей частных инвестиций, сообщила 4 марта пресс-служба правительства России. Будет создано свыше 200 новых рабочих мест.

Справка:

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций и создано более 57,3 тыс. рабочих мест.