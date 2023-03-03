У границы с Бурятией построят сухой порт

ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии



В Монголии прошла встреча исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армиды Салсиа Алисджабана и министра дорожно-транспортного развития С. Бямбацогта. В ходе беседы стороны договорились о сотрудничестве в строительстве сухих портов и крупномасштабных проектах.



В ходе встречи было отмечена необходимость создания сухого порта в Монголии для увеличения пропускной способности грузовых перевозок, обеспечения быстрого оформления и увеличения объёма транзитных грузов.



- На первом этапе планируем построить сухие порты в международном аэропорту в долине Хушиг, КПП «Алтанбулаг», «Замын-Ууд». А в дальнейшем они будут построены в аймаках Ховд и Дорнод, - заявил С. Бямбацогт.



Монгольская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН в разработке технико-экономического обоснования строительства сухого порта, определении сферы его деятельности, решении инвестиционных и инфраструктурных вопросов. Кроме того, министр попросил Армиду Салсиа Алисджабана оказать поддержку в подключении маршрута Ховд – Алтай – Баянхонгор – Арвайхээр – Мандалговь – Чойр к сети азиатских автомобильных дорог ЭСКАТО и превращении его в официальный маршрут этой сети. Исполнительный секретарь ЭСКАТО пообещала, что поддержит монгольские проекты по строительству сухих портов и железных дорог. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



