ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии
В Монголии прошла встреча исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армиды Салсиа Алисджабана и министра дорожно-транспортного развития С. Бямбацогта. В ходе беседы стороны договорились о сотрудничестве в строительстве сухих портов и крупномасштабных проектах.
В ходе встречи было отмечена необходимость создания сухого порта в Монголии для увеличения пропускной способности грузовых перевозок, обеспечения быстрого оформления и увеличения объёма транзитных грузов.
- На первом этапе планируем построить сухие порты в международном аэропорту в долине Хушиг, КПП «Алтанбулаг», «Замын-Ууд». А в дальнейшем они будут построены в аймаках Ховд и Дорнод, - заявил С. Бямбацогт.
Монгольская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН в разработке технико-экономического обоснования строительства сухого порта, определении сферы его деятельности, решении инвестиционных и инфраструктурных вопросов. Кроме того, министр попросил Армиду Салсиа Алисджабана оказать поддержку в подключении маршрута Ховд – Алтай – Баянхонгор – Арвайхээр – Мандалговь – Чойр к сети азиатских автомобильных дорог ЭСКАТО и превращении его в официальный маршрут этой сети. Исполнительный секретарь ЭСКАТО пообещала, что поддержит монгольские проекты по строительству сухих портов и железных дорог. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
У границы с Бурятией построят сухой порт
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 03.03.2023
ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии
Экономика, 03.03.2023
Данные за 2022 год озвучили в республиканкой прокуратуре
Экономика, 02.03.2023
Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали реконструкцию Большереченского рыбоводного завода
Он перешёл на высокий пост в «Сбербанке»
Новый построят только к 2030 году
Ми-8АМТ будут работать на месторождениях газа
Экономика, 28.02.2023
МРОТ составит 19 242 рубля
Экономика, 27.02.2023
Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»
Экономика, 26.02.2023
Максима Решетникова встретили в улан-удэнском аэропорту хлебом-солью
Экономика, 22.02.2023
Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года
Экономика, 14.02.2023
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев