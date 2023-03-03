В Туве собираются создать особую экономическую зону

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Она появится вблизи пункта пропуска на границе с Монголией



Директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев заявил сегодня на панельной дискуссии «Развитие промышленных зон РФ – лучшие практики» Красноярского экономического форума (КЭФ), что ведомство ждёт от сибирских регионов заявки на создание особых экономических зон. В Туве прорабатывается инициатива по созданию территории с льготными режимами для бизнеса на границе с Монголией, в непосредственной близости от пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо», который до конца этого года получит статус многостороннего.



Министр экономического развития и промышленности Тувы Айдыс Сат уточнил уровень проработки тувинской инициативы по созданию ОЭЗ. По его словам, на сегодня подготовлено технико-экономическое обоснование на строительство особой экономической зоны, на завершающей стадии подписание соглашений о намерениях по организации деятельности на территории ОЭЗ.



- Сегодня на полях КЭФ нами было подписано два соглашения с потенциальными резидентами об инвестиционных намерениях на общую сумму 1,25 млрд рублей, также в ближайшее время ожидается подписание соглашений на 3 млрд рублей. Базовый порог возможных вложений составляет 8 млрд рублей, - уточнил Сат.



Как сообщает официальный портал Республики Тыва, создание кластеров промышленной инфраструктуры – технопарков, индустриальных парков, а также территорий с льготными режимами для бизнеса рассматриваются сегодня в качестве одного из основных инструментов развития территорий. Участие в кластерных проектах предусматривает прямое субсидирование предприятий по линии Минпромторга РФ – в размере до 30% от суммы инвестиций.



