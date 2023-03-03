03 марта

02 марта

Популярное

В Туве собираются создать особую экономическую зону

В Туве собираются создать особую экономическую зону
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Она появится вблизи пункта пропуска на границе с Монголией

Директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев заявил сегодня на панельной дискуссии «Развитие промышленных зон РФ – лучшие практики» Красноярского экономического форума (КЭФ), что ведомство ждёт от сибирских регионов заявки на создание особых экономических зон. В Туве прорабатывается инициатива по созданию территории с льготными режимами для бизнеса на границе с Монголией, в непосредственной близости от пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо», который до конца этого года получит статус многостороннего.

Министр экономического развития и промышленности Тувы Айдыс Сат уточнил уровень проработки тувинской инициативы по созданию ОЭЗ. По его словам, на сегодня подготовлено технико-экономическое обоснование на строительство особой экономической зоны, на завершающей стадии подписание соглашений о намерениях по организации деятельности на территории ОЭЗ.

- Сегодня на полях КЭФ нами было подписано два соглашения с потенциальными резидентами об инвестиционных намерениях на общую сумму 1,25 млрд рублей, также в ближайшее время ожидается подписание соглашений на 3 млрд рублей. Базовый порог возможных вложений составляет 8 млрд рублей, - уточнил Сат.

Как сообщает официальный портал Республики Тыва, создание кластеров промышленной инфраструктуры – технопарков, индустриальных парков, а также территорий с льготными режимами для бизнеса рассматриваются сегодня в качестве одного из основных инструментов развития территорий. Участие в кластерных проектах предусматривает прямое субсидирование предприятий по линии Минпромторга РФ – в размере до 30% от суммы инвестиций.

Тува особая экономическая зона

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве собираются создать особую экономическую зону
В Туве собираются создать особую экономическую зону
Экономика, 03.03.2023
Она появится вблизи пункта пропуска на границе с Монголией
У границы с Бурятией построят сухой порт
У границы с Бурятией построят сухой порт
Экономика, 03.03.2023
ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии
В Бурятии выявлено более 1 300 нарушений закона в сфере закупок
В Бурятии выявлено более 1 300 нарушений закона в сфере закупок
Экономика, 03.03.2023
Данные за 2022 год озвучили в республиканкой прокуратуре 
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Экономика, 02.03.2023
Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали реконструкцию Большереченского рыбоводного завода 
Улан-Удэнский авиазавод передал на Крайний Север новейшие вертолёты
Экономика, 01.03.2023
Ми-8АМТ будут работать на месторождениях газа  
Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Экономика, 27.02.2023
Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»
В Бурятию приехал министр экономики России
В Бурятию приехал министр экономики России
Экономика, 26.02.2023
Максима Решетникова встретили в улан-удэнском аэропорту хлебом-солью
В Бурятии выберут лучших экспортёров
В Бурятии выберут лучших экспортёров
Экономика, 22.02.2023
Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^