В Бурятии выявлено более 1 300 нарушений закона в сфере закупок





В истекшем году органами прокуратуры Бурятии при участии правоохранительных и иных уполномоченных органов вскрыто и пресечено 1 397 нарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В их числе нарушения, связанные с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приёмке выполненных работ.В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлечено 407 виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела, судами рассмотрено и удовлетворено 5 исковых заявлений, принесено 8 протестов на незаконные правовые акты.Прокурорами выявлялись нарушения на каждой стадии закупочной деятельности.- По инициативе прокурора Октябрьского района Улан-Удэ ответственное лицо МУ «Улан-Удэстройзаказчик» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ в связи с незаконным признанием заявки на участие в закупке, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Основания этого решения не предусмотрены законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Виновному назначен штраф, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.В случаях нарушения сроков исполнения контрактов прокурорами принимаются исчерпывающие меры реагирования.Так, в связи с нарушением организацией сроков исполнения государственного контракта по строительству школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района прокуратурой республики заказчику внесено представление, директор организации привлечён к административной ответственности в виде дисквалификации. Во исполнение изложенных в представлении требований работы завершены.В результате принятых в 2022 году мер прокурорского реагирования погашено 562 млн рублей долгов государственных и муниципальных заказчиков по исполненным контрактам.Надзорные мероприятия продолжаются.