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Объединение профсоюзов Бурятии поддержало предложение о повышении МРОТ

Объединение профсоюзов Бурятии поддержало предложение о повышении МРОТ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
МРОТ составит 19 242 рубля

Предложение Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 января 2024 года поддерживают в федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 22 февраля заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, комментируя инициативу главы государства. В то же время профлидер подчеркнул, что с профсоюзной точки зрения, повышать МРОТ следует более решительно.

– Мы поддерживаем, потому что это всегда правильно, МРОТ должен повышаться. Другое дело, что, конечно, наша точка зрения — его надо повышать более решительно. Есть много обстоятельств, которые заставят, видимо, подкорректировать этот показатель в дальнейшем: инфляция, продовольственная инфляция и так далее, - подчеркнул лидер профсоюзов России Михаил Шмаков.

— Важно, что в своём послании президент страны затронул много точечных вопросов внутренней политики. Мы знаем, что Владимир Путин неоднократно делал акцент на росте реальных доходах россиян и борьбе с бедностью. В том числе анонсируя меры поддержки семей. Я считаю самой важной новостью социально-трудовой сферы, прозвучавшей в послании, - это повышение с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%, и теперь МРОТ составит 19 242 рубля. Фактически это и есть ориентир для переговоров профсоюзов и работодателей по повышению заработных плат. Несмотря на положительные темпы роста средней заработной платы в регионе, есть доля жителей нашей республики, получающих доход ниже прожиточного минимума. И над этим нам нужно работать, — сказал профсоюзный лидер Бурятии, председатель Объединения организаций профсоюзов республики Дмитрий Колмаков.

О необходимости повышения МРОТ на 10% президент Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля:

— Предлагаю с 1 января следующего года помимо запланированного на этот год роста повысить МРОТ еще на 10%. Таким образом, он повысится на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Справка:

ФНПР объединяет в своих рядах более 20 миллионов работающих граждан – это крупнейшая общественная организация страны. 
профсоюзы МРОТ

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