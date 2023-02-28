Объединение профсоюзов Бурятии поддержало предложение о повышении МРОТ

МРОТ составит 19 242 рубля



Предложение Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 января 2024 года поддерживают в федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 22 февраля заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, комментируя инициативу главы государства. В то же время профлидер подчеркнул, что с профсоюзной точки зрения, повышать МРОТ следует более решительно.



– Мы поддерживаем, потому что это всегда правильно, МРОТ должен повышаться. Другое дело, что, конечно, наша точка зрения — его надо повышать более решительно. Есть много обстоятельств, которые заставят, видимо, подкорректировать этот показатель в дальнейшем: инфляция, продовольственная инфляция и так далее, - подчеркнул лидер профсоюзов России Михаил Шмаков.



— Важно, что в своём послании президент страны затронул много точечных вопросов внутренней политики. Мы знаем, что Владимир Путин неоднократно делал акцент на росте реальных доходах россиян и борьбе с бедностью. В том числе анонсируя меры поддержки семей. Я считаю самой важной новостью социально-трудовой сферы, прозвучавшей в послании, - это повышение с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%, и теперь МРОТ составит 19 242 рубля. Фактически это и есть ориентир для переговоров профсоюзов и работодателей по повышению заработных плат. Несмотря на положительные темпы роста средней заработной платы в регионе, есть доля жителей нашей республики, получающих доход ниже прожиточного минимума. И над этим нам нужно работать, — сказал профсоюзный лидер Бурятии, председатель Объединения организаций профсоюзов республики Дмитрий Колмаков.



О необходимости повышения МРОТ на 10% президент Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля:



— Предлагаю с 1 января следующего года помимо запланированного на этот год роста повысить МРОТ еще на 10%. Таким образом, он повысится на 18,5% и составит 19 242 рубля.



Справка:



ФНПР объединяет в своих рядах более 20 миллионов работающих граждан – это крупнейшая общественная организация страны.

