В Бурятии увеличится размер 17 выплат и пособий

Их проиндексируют почти на 13%
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил коэффициент индексации денежных выплат и доплат для отдельных категорий граждан. C 1 февраля их размер увеличится на 12,59%, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
По линии Минсоцзащиты РБ в общей сложности планируется проиндексировать порядка 17 различных выплат, пособий и компенсаций. В их числе – пособия на детей, денежное содержание на приёмных ребятишек и находящихся под опекой, республиканский маткапитал, который предоставляется при рождении третьего ребёнка, плюс ежемесячные денежные выплаты старшему поколению.
Всего на эти цели из бюджета Бурятии выделили 203 миллиона рублей.
- Такие меры социальной поддержки необходимо наращивать, ведь все принимаемые решения по увеличению их размера направлены в первую на повышение уровня жизни граждан и доказали свою эффективность, – отметили в министерстве социальной защиты РБ.
Их проиндексируют почти на 13%
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