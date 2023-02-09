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Около Иркутска создадут курорт с яхтенной мариной полного цикла

Около Иркутска создадут курорт с яхтенной мариной полного цикла
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Идёт работа над проектом туристического кластера «Иркутск – Тальцы»

8 февраля прошло совещание по вопросам мастер-планирования территории туристического кластера «Иркутск – Тальцы». Проект предусматривает мероприятия по созданию культурно-рекреационного пространства, современных комплексов отдыха и объектов с номерным фондом. Участие во встрече принял первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

В ходе совещания были обсуждены ключевые вопросы, связанные с определением параметров территории и будущим строительством объектов, созданием обеспечивающей и инженерной инфраструктуры.

Как рассказал Денис Секачев, работа над мастер-планом территории началась в январе 2023 года, завершить разработку мастер-плана планируют в сентябре этого года.

– На туристской территории «Тальцы» предполагается создание круглогодичного курорта, набережной с общественными пространствами для проведения культурных и развлекательных мероприятий, в том числе контактный зоопарк, экотропы и велодорожки. Особенностью туристской территории станет яхтенная марина полного цикла с возможностью зимнего хранения судов, – пояснил Денис Секачев.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в июле 2021 года регион стал первым субъектом, заключившим соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» о развитии туризма, создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации. Летом прошлого года губернатор области Игорь Кобзев и генеральный директор «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов во время Петербургского международного экономического форума подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Иркутск туризм Иркутская область курорты

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