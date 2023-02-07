Гусиноозёрск и Закаменск поделят 155 млн на благоустройство городской среды









Как сообщал «Байкал-Daily», о победе Гусиноозёрска и Закаменске в конкурсе



Благодаря победе Закаменск получит финансирование в размере 70 миллионов рублей, а Гусиноозёрск – 85 миллионов. Средства на реализацию своих проектов будут выделены из федерального бюджета. Сами проекты будут реализованы в течение двух лет.



Так, в городе Закаменск проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Закаменск расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд. Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства.



Город Гусиноозёрск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект, с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак. Как сообщал «Байкал-Daily», о победе Гусиноозёрска и Закаменске в конкурсе стало известно в августе 2022 года Благодаря победе Закаменск получит финансирование в размере 70 миллионов рублей, а Гусиноозёрск – 85 миллионов. Средства на реализацию своих проектов будут выделены из федерального бюджета. Сами проекты будут реализованы в течение двух лет.Так, в городе Закаменск проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Закаменск расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд. Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства.Город Гусиноозёрск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект, с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак.

















Эти города становятся победителями уже не в первый раз. На выигранные в предыдущем конкурсе деньги в Гусиноозёрске преобразился сквер «Юность», а в Закаменске - улица Титова.

















Правительство Российской Федерации направит 155 млн рублей двум городам в Бурятии – Гусиноозёрску и Закаменску, одержавшим победу во VI всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение подписал 1 февраля председатель правительства Михаил Мишустин.В целом по России финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей. В общей сложности правительство направит свыше 7 млрд рублей.