Гусиноозёрск и Закаменск выиграли федеральные деньги на преображение

Оба города вновь одержали победу во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов
Минстрой России подвёл итоги VI всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проекты по благоустройству городов Гусиноозёрск и Закаменск вошли в число победителей, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. Эти города становятся победителями уже не в первый раз, сообщили в минстрое Бурятии.
- Сразу два наших города стали победителями всероссийского конкурса. Это Закаменск и Гусиноозёрск. Закаменск уже третий раз становится победителем, Гусиноозёрск во второй раз. Хорошие проекты, хорошие дизайнерские решения и на уровне Федерации они достойно защищают свои проекты и в целом достойно представляют нашу республику. Реализация данных проектов в 2023 и 2024 годах, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Благодаря победе Закаменск получит финансирование в размере 70 миллионов рублей, а Гусиноозёрск – 85 миллионов. Средства на реализацию своих проектов будут выделены из федерального бюджета.
На выигранные в предыдущем конкурсе деньги в Гусиноозёрске преобразился сквер «Юность», а в Закаменске - улица Титова.
- В городе Закаменск проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Город расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд. Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства, - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Город Гусиноозёрск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект, с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак.
Гусиноозёрск и Закаменск выиграли федеральные деньги на преображение
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