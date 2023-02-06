В Забайкалье хотят создать международную ТОР

Экономика, Фото: пресс-служба минсоцразвития Забайкальского края

Для развития торговли с Китаем и Монголией предложено создать особые льготы и режимы



В Забайкальском крае подходы для развития торговли с Китаем и Монголией представила 3 февраля группа Высшей школы государственного управления РАНХиГС. На базе министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию региона 4 дня шла дискуссия с привлечением широкого круга предпринимательского сообщества, региональных и федеральных экспертов разных сфер. По итогам работы создан проект концепции создания международной территории опережающего развития в Забайкальском крае.



- Смысл создания международной ТОР в регионе очень простой – создать драйвер роста для всей экономики края с точки зрения транспортных потоков, используя уникальное расположение и другие характеристики края, - отметили на встрече.



Проект направлен прежде всего на всестороннее развитие Забайкальского края и предполагает создание промышленного производства, необходимой инфраструктуры и развитие международного взаимодействия.



Группой предложено создание международной управляющей компании с полномочиями и функционалом, позволяющим эффективно реализовывать проекты на территории Забайкальского края. Также предлагается создание финансовой инфраструктуры, максимально привлекательной и безопасной для бизнеса.



По информации министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкалья, концепция должна быть доработана и представлена руководству страны в начале лета.



