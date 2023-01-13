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Гендиректор улан-удэнского аэропорта: «Январь начали активно»

Гендиректор улан-удэнского аэропорта: «Январь начали активно»
Экономика,  Фото:Дмитрий Гармаев
За первые 10 дней нового года аэропорт обслужил пассажиров на 11 процентов больше, чем в прошлом году

В прошлом году аэропорт «Байкал» показал хороший рост как по пассажиропотоку, так и по обслуживанию грузов. Всего в 2022 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира и обработал 6 132 тонны груза.

Аэропорт продолжает наращивать темпы.

- Январь 2023 года начали активно. Первые 10 дней января международный аэропорт Байкал обслужил на 11 % пассажиров к аналогичному периоду 2022 года, - сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Гармаев отметил, что в январские праздники работа в аэропорту не затихала. Он призвал всех навестить родственников и друзей во время празднования Сагаалгана.

Аэропорт "Байкал"

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