Гендиректор улан-удэнского аэропорта: «Январь начали активно»

Экономика, Фото: Дмитрий Гармаев

За первые 10 дней нового года аэропорт обслужил пассажиров на 11 процентов больше, чем в прошлом году



В прошлом году аэропорт «Байкал» показал хороший рост как по пассажиропотоку, так и по обслуживанию грузов. Всего в 2022 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира и обработал 6 132 тонны груза.



Аэропорт продолжает наращивать темпы.



- Январь 2023 года начали активно. Первые 10 дней января международный аэропорт Байкал обслужил на 11 % пассажиров к аналогичному периоду 2022 года, - сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.



Гармаев отметил, что в январские праздники работа в аэропорту не затихала. Он призвал всех навестить родственников и друзей во время празднования Сагаалгана.



