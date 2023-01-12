В ассоциацию самых красивых деревень России село Ярикто вошло в 2018 году
В Баргузинском районе Бурятии отремонтируют участок автодороги между селами Улюн и Ярикто. Ярикто признано из самых красивых деревень в России, это звание оно получило в 2018 году.
Через села Ярикто проходит один из самых живописных туристических маршрутов по Баргузинской долине. Ежегодно тысячи туристов посещают Баргузинский дацан, расположенный рядом с селом Ярикто и самопроявившееся изображение на камне Богини Янжимы. Кроме того, от села Ярикто начинается горный турмаршрут в знаменитые «Баргузинские Альпы».
- Будет отремонтирована дорога между сёлами Улюн и Ярикто, а именно с 347 по 360 километр автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Протяжённость участка - 13 км, - сообщает минтранс Бурятии.
Дорога проходит через три села – Улюн, Улюкчикан и Ярикто. Работы проведут в два этапа, на первом этапе отремонтируют 5 км, на втором этапе - 8 км. Так, в ходе ремонта отремонтируют шесть мостов и 26 водопропускных труб. Вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная.
Для удобства и безопасности жителей в селах устроят пешеходные переходы, на остановочных пунктах установят автопавильоны. На опасных участках дороги установят барьерное и пешеходное ограждение. Подрядчик приступит к работам на объекте с началом дорожно-строительного сезона.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в Бурятии в рамках планируется отремонтировать 144 км региональных и местных дорог.
Справка:
Автомобильная дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, протяженностью 726 км, связывает три районных центра и является важнейшей частью дорожной сети республики. В целом на этой автомобильной дороге в нормативное состояние приведено уже более 276 км.
В Бурятии отремонтируют дорогу к одной из самых красивых деревень России
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