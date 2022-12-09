Улан-Удэ приближается к повышению тарифа на проезд

Экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах, по данным властей, превышает 50 рублей
9 декабря в Улан-Удэнском горсовете депутатов состоялось заседание по поводу планируемого повышения цен в автобусах и трамваях. Стоимость проезда в автобусе хотят увеличить с нынешних 25 до 30 рублей, в трамвае – с 20 до 25 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», одно из предыдущих совещаний оказалось неоднозначным: часть депутатов призвали повременить с вопросом. Они были категоричны в своей позиции не увеличивать стоимость проезда, посчитав повышение стоимости проезда сразу на 5 рублей необоснованным решением.
Сегодня депутаты горсовета повторно заслушали доклад председателя комитета по транспорту Юрия Ткачёва. Он объяснил, что МУП «Управление трамвая» переживает финансовый кризис, дефицит бюджета предприятия превышает 600 млн рублей. Помимо этого, произошло подорожание коммунальных услуг, стоит необходимость ремонта путей. Также необходимо повышение зарплаты сотрудникам.
У автобусной сферы немного другие трудности. В текущем году в МУП «Городские маршруты» поступили 123 новых автобуса, в связи с этим наблюдается острая нехватка водителей. Также дорожают запчасти и дизельное топливо. Не стоит забывать, что водителям уже повышали зарплату, а в следующем году ожидается очередное повышение.
- В результате себестоимость на перевозку пассажиров муниципальными автобусами большого и среднего класса возросла более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. Планируемый увеличенный тариф на пять рублей позволит предприятию заработать 89 млн рублей. Тем самым, сократив тарифную разницу, - пояснил Юрий Ткачёв.
Экономически обоснованный тариф на автобус с учётом всех расходов – это 53 рубля и 97 копеек на одного пассажира: в том числе 57 рублей для автобусов большого класса и 51 рубль 114 копеек для среднего класса.
В этот раз депутаты горсовета возражать против повышения тарифа не стали. Вопрос ещё раз обсудят на совместном заседании комитетов, которое пройдёт 14 декабря. Сессию, на которой решится, быть или не быть подорожание, проведут спустя неделю – 21 декабря.
- В прошлом году мы понимали, что повышение проезда на рубль или на два не позволяет закрыть все потребности предприятия. Тем не менее, у нас голосование проходило 50 на 50. Потому что у всех разные интересы. Поэтому без вопросов тут никак не обойтись. Если вопрос пройдёт совместное заседание, то он будет вынесен на День депутатов для окончательной формулировки перед сессией. После этого уже на сессию, - рассказал председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутатов Сергей Бурдиков.
Улан-Удэ приближается к повышению тарифа на проезд
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