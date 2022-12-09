В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов









Ремонтные работы велись в два этапа. Первый стартовал в 2018 году, тогда на работы было направлено более 70 млн рублей. Обновление проведено капитальное, выполнены работы по устройству земляного полотна, кюветов, установлены пять водопропускных труб, построены два деревянных моста. Осуществлена замена пучинистых грунтов.



На реализацию второго этапа работы направлено почти 75 млн рублей. Проложен выравнивающий слой основания из щебёночно-песчаной смеси, и дорога покрыта слоем из пористой горячей асфальтобетонной смеси. Протяжённость двухполосного отремонтированного участка составляет 2,5 км.



- На этом ремонт участков этой региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита не заканчивается. В следующем году продолжатся работы на участках 16-26 км, 26-58 км и 357-387 км. Кроме того, начнётся первый этап ремонта на участке с 200 по 234 км, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Проблема плохих дорог озвучивалась на встречах главы Бурятии с жителями Еравнинского района во время рабочих поездок. По поручению Алексея Цыденова на обновлённом участке проведены дополнительные работы по освещению, по установке тротуаров и заездных карманов.



- Село очень изменилось. Здесь никогда не было асфальта. Была грунтовая дорога, много пыли. Машины проедут, и пыль поднималась. Сейчас намного чище стало. Не только дорогу сделали, но и освещение. Ночью светло, как в городе, - поделился впечатлениями житель села Исинга Бато.





9 декабря в Еравнинском районе Бурятии открыли участок обновлённой автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка –Чита, км 351 – км 354. Ремонт дороги идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства республики.- Помню, ещё в первый визит в Исингу, стоял вопрос о новой дороге. Тогда договорились, что будем делать. Не так быстро, как хотелось бы, но сделали. Сначала отсыпали, потом основание устоялось, была обводненность, большая вода была. Решили не торопить – лучше делать дольше, но качественнее. Дорог мы строим много: с 2017 года в республике более 1700 км дорог сделано, 87 мостов. И будем делать. Только по Еравнинскому району мы в этом году на 1,8 млрд заключили контрактов по концессии, и практически на миллиард заключаем по дорожному фонду, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.