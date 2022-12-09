09 декабря

08 декабря

Популярное

В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов

В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Работы шли с 2018 года в два этапа

9 декабря в Еравнинском районе Бурятии открыли участок обновлённой автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка –Чита, км 351 – км 354. Ремонт дороги идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Помню, ещё в первый визит в Исингу, стоял вопрос о новой дороге. Тогда договорились, что будем делать. Не так быстро, как хотелось бы, но сделали. Сначала отсыпали, потом основание устоялось, была обводненность, большая вода была. Решили не торопить – лучше делать дольше, но качественнее. Дорог мы строим много: с 2017 года в республике более 1700 км дорог сделано, 87 мостов. И будем делать. Только по Еравнинскому району мы в этом году на 1,8 млрд заключили контрактов по концессии, и практически на миллиард заключаем по дорожному фонду, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Ремонтные работы велись в два этапа. Первый стартовал в 2018 году, тогда на работы было направлено более 70 млн рублей. Обновление проведено капитальное, выполнены работы по устройству земляного полотна, кюветов, установлены пять водопропускных труб, построены два деревянных моста. Осуществлена замена пучинистых грунтов.

На реализацию второго этапа работы направлено почти 75 млн рублей. Проложен выравнивающий слой основания из щебёночно-песчаной смеси, и дорога покрыта слоем из пористой горячей асфальтобетонной смеси. Протяжённость двухполосного отремонтированного участка составляет 2,5 км.

- На этом ремонт участков этой региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита не заканчивается. В следующем году продолжатся работы на участках 16-26 км, 26-58 км и 357-387 км. Кроме того, начнётся первый этап ремонта на участке с 200 по 234 км, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Проблема плохих дорог озвучивалась на встречах главы Бурятии с жителями Еравнинского района во время рабочих поездок. По поручению Алексея Цыденова на обновлённом участке проведены дополнительные работы по освещению, по установке тротуаров и заездных карманов.

- Село очень изменилось. Здесь никогда не было асфальта. Была грунтовая дорога, много пыли. Машины проедут, и пыль поднималась. Сейчас намного чище стало. Не только дорогу сделали, но и освещение. Ночью светло, как в городе, - поделился впечатлениями житель села Исинга Бато.

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов
В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов
Экономика, 09.12.2022
Работы шли с 2018 года в два этапа
Люди в Бурятии оказались одними из самых бедных в стране
Люди в Бурятии оказались одними из самых бедных в стране
Экономика, 09.12.2022
Компанию им составили жители Чукотки, Тывы и Ингушетии
В Иркутской области увеличат прожиточный минимум
В Иркутской области увеличат прожиточный минимум
Экономика, 08.12.2022
Правительство региона утвердит новые величины до конца этого года
В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент
В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент
Экономика, 08.12.2022
Архитектором проекта стал скульптор Даши Намдаков
В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий
В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий
Экономика, 08.12.2022
Позитивную динамику продемонстрировали сразу несколько отраслей
На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит
На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит
Экономика, 08.12.2022
Кредит предоставит государственная корпорация ВЭБ.РФ
Председатель горсовета: «Впервые бюджет Улан-Удэ перевалил за 20 миллиардов»
Председатель горсовета: «Впервые бюджет Улан-Удэ перевалил за 20 миллиардов»
Экономика, 07.12.2022
Дефицит бюджета на будущий год составил чуть меньше полмиллиарда
В Бурятии организации задолжали банкам более 108 миллиардов рублей
В Бурятии организации задолжали банкам более 108 миллиардов рублей
Экономика, 07.12.2022
А их общая прибыль за год увеличилась почти вдвое
В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
Экономика, 07.12.2022
Стал меньше и средний уровень предлагаемых зарплат
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
Экономика, 06.12.2022
Ожидается, что общая тенденция на падение цен сохранится до конца года
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Экономика, 06.12.2022
Он обойдётся почти втрое дороже, чем новая  переправа через Уду
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
Экономика, 05.12.2022
Комплекс планируется достроить к 2024 году
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Экономика, 05.12.2022
За год было отремонтировано около 180 км автомобильных дорог
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Экономика, 05.12.2022
Стоимость путёвки на курорт на три дня составила 14370 рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^