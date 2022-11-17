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Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ

Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 марта 2023 года

В соответствии с федеральным законом от 4 ноября 2022 года № 434 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» творческим работникам теперь будет установлен гарантированный минимум оплаты труда в период незанятости

- С 1 марта 2023 года будет установлен гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, - сообщает прокуратура Бурятии.

Такие выплаты должны быть на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного и стимулирующего характера. Кроме того, гарантированный минимум не может быть ниже МРОТ.

Речь идёт о сотрудниках СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лицах, участвующих в создании или исполнении произведений.

Время, в течение которого такие работники по своей инициативе не будут выступать или участвовать в создании и (или) исполнении произведений, будет оплачиваться в размере и порядке, устанавливаемых коллективным (трудовым) договором, локальным нормативным актом, добавили в прокуратуре.

На сегодня МРОТ в России составляет 15 279 рублей. 
заработная плата

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