Они сохранятся ещё на два года
В Бурятии пролонгируют льготные тарифы на электроэнергию для потребителей промышленности, малого и среднего бизнеса, а также бюджетных потребителей. Они будут действовать ещё два года – до 1 января 2025-го. Об этом сообщил накануне в соцсетях член Совфеда от Бурятии Вячеслав Наговицын.
- Продолжаю заниматься вопросом продления срока действия 100-процентной доли покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке по регулируемым ценам, – отметил он, уточнив, что речь идёт о покупателях, функционирующих в отдельных частях ценовых зон Бурятии.
Соответствующий законопроект уже прошёл третье чтение в Госдуме. Его поддержали в профильном комитете Совета Федерации и уже одобрили на пленарном заседании. В ближайшее время документ направят на подписание президенту России Владимиру Путину.
- С 2025 года льгота начнёт плавно снижаться, пока полностью не будет ликвидировано перекрёстное финансирование, – пояснил Вячеслав Наговицын. – То есть закон переносит срок начала поэтапного снижения объёма покупки электрической энергии по регулируемым договорам с 1 января 2023 года на 1 января 2025-го, а срок его окончания – с 30 июня 2027-го – на 31 декабря 2030-го.
Сенатор добавил: этот закон – хороший сигнал для инвесторов и для активизации их деятельности. Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в январе правительство России утвердило базовые уровни тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей Дальневосточного федерального округа.
В Бурятии продлят льготные тарифы на электричество для предпринимателей
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