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В Иркутской области студенты заменят мобилизованных

В Иркутской области студенты заменят мобилизованных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Студентов возьмут на временно высвободившиеся рабочие места

В Иркутской области решили пополнить студентами места, временно освобождённые попавшими под частичную мобилизацию работниками. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, министерству труда и занятости и министерству образования Иркутской области необходимо организовать работу по оказанию содействия работодателям региона, в подборе необходимых работников на временно высвободившиеся рабочие места в связи с частичной мобилизацией.

В частности, речь идёт о привлечении студентов-старшекурсников вузов и колледжей, которые могут заменить мобилизованных сотрудников предприятий. Такая возможность предоставляется по запросам работодателей. Замещать мобилизованных сотрудников студентами можно в рамках прохождения производственной практики или заключения срочного трудового договора, сообщили в правительстве Иркутской области

- Студенты, получившие приглашение от работодателей, получат необходимый опыт работы по профессии и помогут предприятиям региона сохранить темпы производства, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Оператором по взаимодействию образовательных организаций и работодателями назначен Центр опережающей профессиональной подготовки Тулунского аграрного техникума.


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