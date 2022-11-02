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Стройматериалы в Бурятии в среднем подешевели на 1 %

Стройматериалы в Бурятии в среднем подешевели на 1 %
Экономика,  Фото:pixabay.com
Самое большое снижение на рынке показала фанера

Цены на стройматериалы на рынке Бурятии снизились в октябре 2022 года почти на 1 %, сообщает отдел ценообразования и сметного нормирования Госэкспертизы республики. Уже традиционно дешевел металлопрокат, древесно-стружечные плиты, битум. Цены на большую часть остальных товарных позиций устойчиво стояли на месте.

Так, листовой металлопрокат холоднокатанный подешевел на 1,1 %, лист оцинкованный – на 6,3 %, арматура – на 1,3 %. Более чем на 10 % снизились цены на трубы водопроводные.

В группе пиломатериалов немного подешевели ориентированно-стружечные плиты ОСБ-3 (-1 %). При этом фанера стала дешевле почти на 20 % - это самое большое снижение на рынке, особенно если учесть, что цены на остальные пиломатериалы уже в течение нескольких месяцев стоят на месте.

Почти на 5 % отыграл вниз битум, но это, конечно, очень мало приблизило его к ценам июня, когда он стал дороже более чем на 30 % из-за изменения логистических схем. Отметим, к тому времени запасы битума у ближайшего к Бурятии поставщика из Ангарска закончились, и его пришлось возить из Ярославля.

Ещё одна приятная новость - цены на блоки оконные ПВХ снизились почти на 10 %.

Что касается остальных строительных материалов, а именно, инертных материалов, цемента, бетона и растворов, кирпича и бетонных блоков, отделочных материалов, пиломатериалов (за небольшим исключением), инженерно-технических и кровельных изделий и материалов, то на них цены на рынке Бурятии к середине осени окончательно стабилизировались и колебаний в какую-либо сторону не было.

К слов, с начала года стоимость стройматериалов в стране, по подсчетам Росстата, в среднем увеличилась на 5,8 %, в годовом выражении цены выросли практически на 5 %.

строительство цены

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