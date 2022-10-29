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Управление трамвая: планы, надежды и предложения

Управление трамвая: планы, надежды и предложения
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом в интервью рассказал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов 

- Спасибо, что согласились на небольшое интервью в преддверии Вашего профессионального праздника.

- Да, действительно с недавних пор традиционный праздник День автомобилиста стал ещё и Днём работников городского пассажирского транспорта.

- В предпраздничный день не хочется особо о проблемах. Но все же, кратко.

Основные проблемные вопросы – это, конечно, обновление трамваев и ремонт трамвайных путей.

С последнего обновления трамваев прошло уже 3 года, как мы получили 15 «Львят». И нам, конечно, хотелось бы продолжить поэтапное обновление трамвайных вагонов, и порадовать горожан новыми трамваями.

В этом году горожане, думаю, видели, что масштабных ремонтов трамвайных путей, к сожалению, тоже не было. Проводился ремонт только кривых участков путей. Работы выполнены собственными силами предприятия, при поддержке Администрации города. Всего было отремонтировано 630 метров пути. К сожалению, федерального и республиканского финансирования как в предыдущих годах в этом году уже не было. Но мы надеемся на финансирование в следующем году.

Мы понимаем, что оба мероприятия – приобретение вагонов и капремонт пути – достаточно дорогостоящие, городу и республике их самостоятельно сложно осилить. Поэтому надеемся на федеральную поддержку. Хотя честно скажу, в каком виде и в каком объёме – вопрос тоже остается открытым. Надеемся, что заявки предприятия будут услышаны и поддержаны.

Хотел бы акцентировать внимание ещё на одном вопросе. «Управление трамвая» в следующем году будет отмечать юбилейную дату – 65 лет. Уже в этом году мы провели ряд подготовительных мероприятий. В депо отремонтированы практически все помещения, созданы нормальные условия для работы коллектива. Но за одним исключением. За исключением канав цеха технического обслуживания, которые находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте. Проектно-сметная документация нами разработана, пройдена государственная экспертиза проекта и сметы. Но самостоятельно осилить данный ремонт предприятие не может. И мы надеемся на помощь республиканских органов власти в части выделения целевого финансирования на 2023 год. Цех не простой, в нём обслуживаются все трамвайные вагоны, альтернативы данному цеху в депо нет. Закрытие данного цеха, говорю не для нагнетания ситуации, а просто для информации, приведёт к остановке движения трамваев в городе, так как выпускать на линию вагоны без должного технического обслуживания нельзя. Также мы понимаем, что при ремонте цеха часть операций по техническому обслуживанию вагонов придётся проводить на улице, а это возможно только в летний период.

Предвидя вопрос по поводу нового строительства трамвайных линий в отдалённые районы – это отдельная тема, возможно для отдельного обсуждения. И думаю, мы дадим информацию, но чуть позже.

- Надеемся, что планы предприятия сбудутся, и мы будем ездить на новых трамваях по отремонтированным путям, а цех для ремонта вагонов отремонтирован. Ещё один актуальный вопрос – вопрос кадров. Достаточно активно шла реклама по набору кондукторов и водителей трамвая. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом?

- Здесь всё достаточно просто. Предприятие развивается, в прошлом году мы открыли 2 новых маршрута, увеличилось время работы трамвая до 23-00, увеличился выпуск трамвайных вагонов. И конечно, всё это требует кадров. При этом предприятие готово развиваться дальше, кадры будут нужны.

В настоящее время у нас продолжается донабор кондукторов. Рады всем желающим. Приходите, трудоустроим, дадим «подъёмные» 20 тысяч рублей.

Параллельно к 1 ноября завершится набор курсантов на курсы водителей трамвая. Также приглашаю, кто хочет, успевайте.

Вообще стоит отдельно отметить ситуацию с водителями трамвая. Если раньше курсанты готовились один раз в 2-3 года ещё лет 5 назад, то в последние 2-3 года происходит подготовка по 2 группы в год, и этот процесс будет происходить дальше. Молодых водителей трамвая со стажем работы менее 5 лет уже сейчас стало более половины всего водительского состава. В этом есть свои плюсы и свои минусы.

У нас произошёл рост мелких и крупных ДТП, когда за управлением находились молодые водители. При этом крайне редко ДТП происходят по вине именно водителей трамвая. Курсантов учат управлять трамваем строго в соответствии с правилами дорожного движения, и это мы видим при разборе каждого ДТП. Например, трамвай имеет преимущество на нерегулируемом переезде и автомобилисты должны пропустить трамвай. И вот здесь зачастую опытные водители трамвая, если так можно сказать, «прощают» ошибки автомобилистов-нарушителей, успевают затормозить, и наоборот пропустить автомобиль-«торопыгу». Молодые же водители трамвая едут по правилам и не всегда успевают среагировать.

Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем участникам движения, особенно сейчас, когда начинается сложный осенне-зимний период и увеличиваются тормозные пути и у трамвая, и у автомобиля.

Уважаемые автомобилисты, уважаемые пешеходы, давайте будем взаимовежливы и внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что трамвай имеет большой вес, соответственно большой тормозной путь и не имеет возможности для маневра в случае предотвращения ДТП. Берегите себя!

Также пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег по предприятию и по отрасли, всех автомобилистов с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта! Всем добра и безопасности на дорогах!
трамвай

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