На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства

Здесь будут проходить тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, сессии мозгового штурма
На Улан-Удэнском авиационном заводе открыли корпоративный центр по рационализации. На предприятии появилось специальное пространство для обучения сотрудников по методическим материалам Агентства развития навыков и профессий – точка рационализаторства.
Набор практик обучения в корпоративном центре включает в себя диагностику талантов, тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, сессии мозгового штурма и дизайн-мышления. Новейшие методики призваны помочь развить культуру рационализаторства и инноваций, а также проводить мониторинг вовлечения персонала, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
- В связи с усилением технологического суверенитета мы должны стремиться к повышению производительности труда и качества продукции. Большой задачей является обучение сотрудников новым подходам, вовлечение в новые методики, – отметила директор по развитию сети Точек кипения Hi-Tech «Агентства развития профессионального мастерства» Полина Бикбулатова – Всё начнётся с того, что мы откроем доступ к диагностике. Тестирование, определяющее нейропрофиль человека, можно пройти за полторы минуты, чтобы узнать склонности в рационализаторской, изобретательской работе.
В день открытия точки рационализации была проведена проектная сессия «Узкое место в производстве как точка приложения рационализаторской деятельности». В ходе неё три команды рационализаторов, среди которых были как опытные новаторы, так и новички, искали ответы на поставленные вопросы.
- На проектной сессии команды представили список узких мест на производстве, из которых были выявлены три основные проблемы, требующие внимания рационализаторов. Каждая команда предложила комплекс мероприятий, направленный на их решение, – прокомментировал генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов – В целом, благодаря открытию на У-УАЗ уникальной площадки, сотрудники предприятия получат широкий доступ к обучению, нарастят актуальные компетенции, получат помощь в развитии инициатив.
На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства
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