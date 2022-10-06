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Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию

Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
С начала года вывезли около 700 тысяч кубометров лесоматериалов

В третьем квартале этого года госинспекторы управления Россельхознадзора в Бурятии проконтролировали 12 730 кубических метров круглой древесины и 284 048 кубометров пиломатериалов, направленных на экспорт в Китай и Монголию. Это больше на 35 397 куб. метров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

- При внутрироссийских перевозках досмотрено 2130 куб. метров круглой древесины и 9221 куб. м пиломатериалов - больше на 2171 куб. м. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, что увеличило количество оформленных карантинных сертификатов более чем в два раза (за третий квартал 2021 года – 159 штук, за 3 квартал 2022 года – 340 штук), - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Всего с начала года из Бурятии отправлено на экспорт 688 168 кубометров лесоматериалов.
экспорт леса

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