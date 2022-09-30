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В Улан-Удэ решили отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов

В Улан-Удэ решили отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги планируют получить из федерального бюджета

В Улан-Удэ планируют капитально отремонтировать мост по проспекту Автомобилистов. Разработку проектной документации начнут уже в этом году, на что выделят из республиканского бюджета более 20 млн рублей.

В рамках капремонта отремонтируют проезжую часть и трамвайные пути, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

В объект капитального ремонта включат и путепровод, и мост, соединяющий два берега Уды.

- Мост по проспекту Автомобилистов – это одна из главных транспортных связующих столицы Бурятии. Здесь наблюдается большой трафик и, конечно, необходимо содержать его в надлежащем состоянии, соблюдать ремонтные сроки. После того, как будет разработана проектная документация, начнётся работа по включению объекта в федеральную программу, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- В числе работ дорожники заменят балки, выполнят устройство по новым стандартам тротуаров, замену барьерных ограждений с внешней стороны моста и их установку с внутренней, - рассказал глава минтраса Бурятии Александр Гоге.

Сейчас идёт работа по выделению средств из республиканского бюджета на разработку проектной документации.

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