На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию

В республике расширят мощности БАМа и Транссиба



В Бурятии выдано разрешение на реконструкцию воздушной линии 220 кВ Даван – Витим. Это будет первый этап по реализации масштабного проекта по строительству подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» и высоковольтной воздушной линии 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут. В целом, строительство оценивается в 48 млрд. рублей. Крупный проект будет реализован в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.



- Сейчас идёт наращивание грузооборота с Востоком и одним из приоритетных направлений стало ускоренное развитие мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Так одним из пунктов этой программы станет электрификация участка железной дороги в Северо-Байкальском районе. Мероприятие реализуется для обеспечения энергоснабжения проекта расширения пропускной способности БАМа и Транссиба (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение западного и центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к единой энергетической системе России, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



- При реконструкции воздушной линии Даван – Витим отдельные участки линии будут присоединены к подстанции «Нижнеангарская». Так, в итоге будет создано 100 рабочих мест, введено 1 ГВт мощности и 480 км линий электропередач, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на Дальневосточной железной дороге ведётся масштабная модернизация энергетического хозяйства. Работы помогут обеспечить тяговое электроснабжение грузовых поездов всех типов. Также это сократит интервал попутного следования поездов и повысит пропускную способность.



Напомним, в прошлом году на БАМе открыли крупнейший объект – Байкальский тоннель. Он соединил два федеральных округа: Сибирский и Дальневосточный. С запуском Байкальского тоннеля и второго пути на участке Дельбичинда — Дабан способность БАМа возросла в пять раз – с 17 до 85 пар поездов в сутки.



