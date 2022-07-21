Республика находится на пятом месте в стране
С января по май 2022 года Бурятия заняла пятое место среди регионов России по индексу промышленного производства, среди регионов Дальневосточного федерального округа – первое. Об этом сообщили в Бурятстате.
Отрасли, продемонстрировавшие в январе-мае увеличение производства:
• добыча металлических руд;
• производство напитков – (+) 12,3 %;
• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – (+) 5,1 %;
• деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – (+) 4,7 %;
• производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,6 р.;
• производство прочей неметаллической минеральной продукции – (+) 15,1 %;
• производство металлургическое – (+) 3,5 %;
• производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+) 5,6 %;
• производство электрического оборудования – (+) 54,3 %;
• производство прочих транспортных средств и оборудования;
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – (+) 23,4 %;
• сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья – (+) 2,5 %.
Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырёх, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства. Обрабатывающие производства выросли к январю – маю 2021 года на 30,2 %, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 23,4 %, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 0,9 %.
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
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