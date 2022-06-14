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Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Цифровой рубль в стране может появиться уже в 2022 году

Большинство опрошенных жителей Бурятии оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях и участвовать в тестировании новой системы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

Не готовы к такой форме оплаты труда 32% жителей Бурятии.

23% заявили, что готовы получать зарплату в цифровых рублях на карту. Из них 26% работников согласны получать выплаты от работодателя в цифровых рублях на карту полностью, а ещё 3% — частично.

А 39% опрошенных затруднились ответить.

Из тех, кто готов получать зарплату в цифровых рублях, 24% женщин и 34% — мужчин. Наибольшая доля согласившихся — 47% — молодые люди в возрасте 18-24 лет. Ещё 36% — граждане от 25 до 34 лет. Чаще всего готовность получать зарплату полностью на карту озвучивали маркетологи (+43%), строители (43%) и специалисты в области продаж (35%)

Среди российских респондентов, которые согласились получать зарплату в цифровых рублях, большинство (49%) готово к участию в пилотном проекте ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля на реальных операциях и клиентах. Пятая часть (21%) – ответили отрицательно, а ещё треть (30%) – затруднились ответить на этот вопрос.

Интересно, что в аналогичном опросе прошлого года только каждый десятый респондент (11%) был готов получать зарплату в цифровых рублях. Ещё 41% - был против и почти половина (48%) — затруднилась ответить.

По данным Центробанка, цифровой рубль в России может появиться в 2022 году. Уже запущен пилотный проект, в котором будет участвовать 12 банков, ― через них деньги от работодателей получают 87 процентов граждан. Среди кредитных организаций, которые примут участие в тестировании, — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, сообщает «Лента.Ру».

Предполагается, что цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой.
заработная плата

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